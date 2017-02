Présidentielle 2017 : Hamon va-t-il offrir un bouquet de roses à Mélenchon ?

publié le 14/02/2017 à 08:28

À gauche, les négociations avancent entre Benoît Hamon et le candidat écologiste Yannick Jadot. Mais avec Jean-Luc Mélenchon, c'est plus compliqué. C'est même au point mort, pour l’instant. Alors que ses alliés communistes ne seraient pas contre un accord électoral avec le Parti socialiste en vue des élections législatives, le candidat de la "France Insoumise" multiplie les fins de non-recevoir dans la presse. Lundi 13 février, c'était "On ne m'aura pas en me faisant des bisous partout !". Ce week-end, alors que Yannick Jadot avait fait savoir qu’il lui avait laissé un message sur son portable, Jean-Luc Mélenchon a tweeté qu’il ne lisait que les SMS. Bref, il les rend fous.



"Il faut qu’il arrête son numéro de diva !", s'égosillent les proches de Benoît Hamon. Ils sont quatre autour du candidat socialiste à travailler au rassemblement de la gauche : les députés Pascal Cherki, Roberto Roméro, François Lamy, et le député européen Guillaume Balas. Forts de la dynamique Hamon dans les sondages, ils n'ont pas l’intention de se rallier au "panache rouge" de Mélenchon le "bonapartiste".

Certains montent au créneau dans les médias en accusant Jean-Luc Mélenchon de "se dérober" aux discussions et affûtent leurs arguments : "la responsabilité est historique", "l'extrême droite peut l'emporter", etc. Pour l'instant, pas question pour Benoît Hamon de décrocher son téléphone lui-même. Mais en sous-main, ils réfléchissent à une initiative publique.



La forme n'est pas encore décidée. Mais Benoît Hamon pourrait bien s’adresser publiquement à tous les dirigeants de la gauche. Et donc en filigrane à Jean-Luc Mélenchon. "Il aura son bouquet de roses", plaisantait même un soutien de Hamon.