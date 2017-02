publié le 25/02/2017 à 09:15

Benoît Hamon propose d'instaurer 50% de bio dans les cantines scolaires d'ici 2025. Si elle est d'actualité avec l'ouverture du 54e Salon international de l'agriculture ce samedi 25 février à Paris, cette proposition n'est pas vraiment une idée nouvelle. Fin 2016, le Parlement a voté une obligation de 40% de produits locaux et 20% de produits bios dans les cantines et restaurants collectifs à partir de 2020. Mais Benoit Hamon veut aller plus loin. La candidat à la présidentielle propose non pas 20% mais 50% de produits issus de l'agriculture biologique dans les cantines. L'objectif est double : faire consommer des produits sains aux écoliers français, et stimuler une filière en pleine croissance.



Aujourd'hui, le bio constituerait moins de 5% dans les assiettes des écoliers mais, dans le détail, cette proportion varie énormément selon les zones. Dans les grandes villes françaises par exemple comme Lyon, Grenoble ou Bordeaux, le bio a un temps d'avance avec 30% dans leurs cantines. Une chose est sûre, le bio se développe de plus en plus. L'année dernière, les surfaces agricoles consacrées au bio ont augmenté de 16%, mais 50% de bio dans les cantines de la France entière, c'est une toute autre histoire. D'abord, cela aurait un coût pour la collectivité - les produits bios sont en effet entre 30 et 40% plus chers que les autres. Et cela nécessiterait une adaptation de la filière. "Ce n'est pas la décision de Benoît Hamon qui fera la réalité de terrain. Il faut une mise en oeuvre collective (...) c'est à l'échelle territoriale que cela va se faire. Les parents d'élèves sont très sensibles à la qualité des aliments donnés à leurs enfants et ils sont très demandeurs de produits bio", explique Stéphanie Pageot, présidente de la Fédération nationale de l'agriculture biologique, la FNAB.

En ce qui concerne les autres candidats, Emmanuel Macron est sur la même ligne que Benoit Hamon - 50% dans les cantines scolaires - et le candidat d'"En Marche !" propose un plan d'investissement pour soutenir les exploitations qui souhaitent se reconvertir dans l'agriculture biologique. D'autres candidats sont encore plus gourmands : Jean-Luc Mélenchon, qu'on a vu manger du quinoa dans une vidéo désormais célèbre, veut non pas 50% mais 100% de bio dans les cantines d'ici 2022. Pour les autres, c'est moins clair : chez François Fillon, l'on préfère mettre en valeur la compétitivité et la défense de la ruralité. Quant à la candidate du Front National Marine Le Pen, pas grand-chose, si ce n'est qu'elle parlait il y a 5 ans du bio comme d'une "dictature", une "histoire de gros sous enrobés dans de bons sentiments".