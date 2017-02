L'ancienne porte-voix de la Manif pour tous vient au secours de François Fillon, empêtré dans les affaires depuis fin janvier.

Hormis Jean-Frédéric Poisson, président du Parti chrétien démocrate, François Fillon, représenté par ses premiers lieutenants, était le seul candidat à la primaire de la droite à soutenir le retour de la Manif pour tous le 16 octobre dans les rues de Paris. Les grandes voix du mouvement, défenseur de la famille traditionnelle et opposé au mariage pour tous, adopté par le Parlement en 2013, le lui rendent bien. Frigide Barjot (Virginie Tellenne de son vrai nom), qui a rendu célèbre l'opération présidée aujourd'hui par Ludovine de la Rochère, a lancé une pétition en ligne visant à soutenir le candidat des Républicains. Dont la campagne est actuellement neutralisée par l'affaire Penelope Fillon.



Le texte, baptisé "François Fillon, tiens bon!" et déjà ratifié plus de 10.000 fois depuis sa mise en ligne le 3 février, est porté par L'Avenir pour tous, mouvement dont est membre Frigide Barjot. Pour les signatures, il n'y a pas de doute : seul François Fillon, dont ils louent "la réussite politique" et celle "de sa propre famille", est capable de porter leurs valeurs. "Le plan B, pour nous, n'existe pas (...) C'est le socle de son programme sur la famille dans toutes ses manifestations mais avec une seule filiation que nous voulons", écrivent-ils.



Si la pétition ne s'oppose pas à une remise en question de la loi concernant l'employabilité de proches de parlementaires et se désolidarise de la communication de François Fillon dans cette affaire, Frigide Barjot prévient : "Aujourd'hui le compte-à-rebours est enclenché : cela doit impérativement s'arrêter avant son éventuelle disparition de l'élection. Car rien alors n'arrêterait la reconduction aux affaires de l'équipe de François Hollande, avec Emmanuel Macron, Pierre Bergé, Benoît Hamon et tous ceux qui ont nié la réalité sociologique de la France depuis cinq ans."



François Fillon, soutenu par Sens commun, un autre mouvement opposé au mariage pour tous, propose de réécrire la loi Taubira de manière non-rétroactive afin de retirer la possibilité d'adoption plénière au deuxième parent d'un couple de même sexe. Il est également contre la PMA pour toutes les femmes.