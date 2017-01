LA CAMPAGNE EN FAMILLE - Le programme du candidat des Républicains inquiète cette famille originaire de l'Essonne.

Nous sommes de retour chez les Batoufflet. Dans cette famille, qui vit à Villebon-sur-Yvette (Essonne), on a voté pour Alain Juppé à la primaire de la droite. Après sa défaite, retour sur la rentrée politique de François Fillon et sur sa réforme de la Sécurité sociale. Le candidat Les Républicains avait tenté de rassurer les Français le 3 janvier, en se revendiquant "gaulliste" et "chrétien". Pour Isabelle, plutôt centriste, ce mélange des genres entre politique et religion n'est pas le bienvenu. "On prône la laïcité dans ce pays, mélanger politique et religion, c'est surfer encore sur une vague, je trouve ça complètement déplacé", juge celle qui croit au potentiel d'une candidature de François Bayrou.



Stéphane, quant à lui, tranche : à l'image de Nicolas Sarkozy en 2012, François Fillon veut piocher des électeurs au Front national. "Ça ne marche pas avec moi", peste celui qui glissera dans les urnes un bulletin au nom de Marine Le Pen le 23 avril. Encarté au MoDem, Patrick est persuadé que l'ancien premier ministre va "mettre de l'eau dans son vin" pour rassembler les centristes derrière lui. "Qu'il aille chercher des propositions de Bayrou. Je verrai bien un gouvernement de centre-droit, dans lequel Bayrou a toute sa place", ose le patriarche. Dix ans après la création du MoDem, Patrick Batoufflet espère donc que François Fillon clarifiera rapidement ses positions en négociant avec les centristes.



Chaque dimanche retrouvez "La Campagne en Famille", et découvrez leur compréhension de la campagne, leurs désirs, leurs ras le bol et leurs doutes... jusqu’au vote en 2017 !