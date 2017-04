publié le 09/04/2017 à 11:34

Les 23 avril et 7 mai, 47 millions de Français inscrits sur les listes électorales seront appelés à voter pour choisir le prochain président de la République. À deux semaines du scrutin, près d'un Français sur trois est encore indécis. Pour les éclairer et leur permettre de se prononcer, RTL se mobilise.



Conçu spécialement pour l'élection présidentielle, le #RTLSocialStudio ouvre ses portes toute la journée lundi 10 avril 2017. À partir de 9h et toutes les heures, les experts de RTL répondront à vos questions en Facebook Live et sur RTL.fr afin de vous éclairer et vous donner toutes les clés pour mieux comprendre les différentes propositions des 11 candidats.

À chaque heure, une thématique sera évoquée afin de couvrir les programmes et les préoccupations des Français : l'économie, la culture, les institutions, la justice, l'écologie, l'éducation, la santé, etc. Vous pourrez interpeller les signatures de RTL directement via Facebook lors du direct ou dans les commentaires sur notre page Facebook ou en commentaire de cet article.



Le programme et les thèmes abordés

- 9 heures : François Lenglet, éditorialiste économique : place de l'euro, protectionnisme, fermeture des frontières...



- 10 heures : Anthony Martin, rédacteur en chef du service culture et Sylvain Zimmermann, responsable culture de la rédaction numérique : culture, musique, cinéma et livres...



- 11 heures : Benjamin Sportouch, rédacteur en chef adjoint du service politique : politique, institutions, VIème République...



- 12 heures : Christian Menanteau, éditorialiste économique : impôts, ISF, taxe d'habitation, CSG, impôts à la source...



-13 heures : Éric Vagnier, rédacteur adjoint du service Économie : travail, emploi, assurance-chômage...



-14 heures : Virginie Garin, chef du service Qualité de la vie et Odile Pouget, spécialiste des questions de santé : santé, écologie, alimentation, handicap...



- 15 heures : Olivier Mazerolle, journaliste politique et présentateur du Grand Jury : moralisation de la vie publique



-16 heures : Martial You, rédacteur en chef du service Économie : pouvoir d'achat et retraites.



- 17 heures : Olivier Boy, grand reporter, spécialiste police/justice : police, justice, sécurité, terrorisme.



-18 heures : Isabelle Dath, rédactrice en chef du service Étranger et Béatrice Hadjaje, rédactrice en chef adjointe du service Étranger : monde, Europe et conflits.