et La rédaction numérique de RTL

publié le 17/10/2017 à 08:46

François Hollande semble s'agacer des tacles à répétition d'Emmanuel Macron notamment sur le chômage. Dans la nuit du 16 au 17 octobre, lors d'un déplacement en Corée du Sud, l'ancien Président a critiqué à demi-mots la politique fiscale de celui qu'il a vu naître dans le monde politique.



En faisant référence à la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et à la métaphore "premiers de cordée", utilisée par Emmanuel Macron au cours de sa première interview télévisée dimanche 15 octobre, François Hollande a invoqué son prédécesseur socialiste, François Mitterrand.



"François Mitterrand qui disait qu'il ne fallait pas laisser par une politique fiscale des gens s'enrichir en dormant, que la rente ne devait finalement pas être finalisée. Non, on doit veiller à ce que ceux qui travaillent puissent avoir le bénéfice de leur effort et pas simplement ceux qui savent placer - parfois fort opportunément - leur argent."