Pour Hervé Morin, les coupes dans le budget de la Défense sont "une erreur"

Le chef d’état-major des armées, Pierre de Villiers pousse un coup de gueule au sujet du budget de la défense. Il met même sa démission dans la balance. 850 millions d’euros de coupes budgétaires ont été annoncées pour cette année par le gouvernement. "Je pense que c’est réellement une erreur", estime Hervé Morin, ministre de la Défense entre 2007 et 2010, aujourd’hui président du conseil régional de Normandie.



Il précise : "Je pense que le gouvernement a eu raison de ne pas renoncer aux baisses d’impôts qui faisaient partie des engagements d’Emmanuel Macron mais je pense qu’il ne faut pas s’obséder sur la question des 3 % de déficit. La question majeure, c’est le retour de la croissance et en même temps d’assurer les missions fondamentales de l’État et parmi ses missions, il y a la sécurité."

Emmanuel Macron avait promis que 2 % du PIB serait consacré au budget de la Défense d’ici 2025. "Si vous réduisez de 850 millions d’euros les crédits d’équipement de la Défense, vous ne serez pas au rendez-vous des 2 % à moins d’une reprise de la croissance telle que tout deviendrait possible", ajoute Hervé Morin.