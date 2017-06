Castaner prend la défense de Pénicaud, liée à des soupçons de favoritisme

publié le 21/06/2017 à 16:01

Après les démissions successives de Richard Ferrand, Sylvie Goulard, François Bayrou et Marielle de Sarnez, Muriel Pénicaud doit-elle s'inquiéter pour sa place au gouvernement ? La ministre du Travail est liée à une enquête préliminaire pour favoritisme, complicité et recel de favoritisme. Ces investigations portent sur des dysfonctionnements dans l'organisation d'un déplacement d'Emmanuel Macron à Las Vegas en janvier 2016. L'actuel chef de l'État était alors encore ministre de l'Économie. Dans ce cadre, les policiers de l'office anticorruption (Oclciff) ont mené mardi 20 juin des perquisitions au siège du groupe Havas mais aussi chez l'agence Business France, qui était dirigée au moment des faits par Muriel Pénicaud.



Les enquêteurs soupçonnent Business France d'avoir confié l'organisation d'une soirée à Havas sans procéder à un appel d'offres. Selon Le Canard enchaîné, qui avait révélé l'affaire début mars, le coût de l'opération aurait été de 381.759 euros, dont 100.000 euros pour les seuls frais d'hôtel. Il s'agissait d'une "opération de séduction, montée dans l'urgence, à la demande expresse du cabinet du ministre", écrivait alors l'hebdomadaire satirique. Lors de cette soirée, qui s'était tenue le 6 janvier 2016, en plein Consumer Electronics Show (CES), grand-messe mondiale de l'innovation technologique, Emmanuel Macron avait été ovationné par plus de 500 personnalités et dirigeants de start-up françaises.



L'objectif de ces perquisitions est d'établir "si les règles de mises en concurrence ont été respectées", a expliqué une source proche de l'enquête. À ce stade, elles ne visent pas à mettre en évidence d'éventuelles pressions ou exigences du cabinet du ministre Macron, en particulier pour favoriser Havas.



Christophe Castaner, porte-parole du gouvernement, s'est dit "pas inquiet" des conséquences de cette affaire pour Muriel Pénicaud et considère qu'un départ n'est "absolument pas" envisagé. "Business France a passé un marché, une commande, il y a eu une irrégularité. Muriel Pénicaud, qui était directrice générale, a provoqué immédiatement un audit, puis une inspection générale. Puis l'inspection générale a validé un accord, et c'est elle qui a donné cette information, donc je ne suis pas inquiet sur les conséquences de cette information. Je pense que c'est une grande ministre du Travail, et je pense que ça a été une directrice de Business France exceptionnelle qui elle-même a déclenché tous les voyants quand il y a eu une anomalie", a commenté Christophe Castaner sur Europe 1. Si Muriel Pénicaud devait être entendue par les enquêteurs, un décret devra être adopté en conseil des ministres pour autoriser cette audition.