Economies budgétaires : faut-il réduire le budget de la Défense ?

publié le 11/07/2017 à 10:05

Faut-il diminuer les contrats aidés pour faire des économies budgétaires ?

L'Etat français va réaliser 4,5 milliards d'euros d'économies en 2017, afin de contenir son déficit public sous les 3% du PIB, sans diminuer les effectifs de fonctionnaires ou les minimas sociaux, a annoncé le ministre des Comptes publics.



"Nous avons trouvé 4,5 milliards d'euros d'économies sur le seul budget de l'Etat. Ni les collectivités locales, ni la Sécurité sociale, ne seront mises à contribution", explique Gérald Darmanin.



Gérald Darmanin confirme aussi l'engagement du Premier ministre, Edouard Philippe, de procéder sans augmentation des impôts.



Pour parvenir à respecter les engagements européens de la France en termes de déficit, le gouvernement va rogner le train de vie des ministères, qu'il s'agisse de la gestion du parc de véhicules ou d'appels d'offres mieux négociés.



Les économies envisagées: 60 millions d'euros pour Matignon sur ses frais de fonctionnement, 268 millions d'euros à Bercy en réduisant par exemple le coût d'un programme de numérisation, 282 millions d'euros au ministère des Affaires étrangères dont la moitié provenant d'un recul de l'aide publique au développement.



Du côté des Transports, les économies prévues atteignent 260 millions d'euros, avec un passage en revue de tous les grands projets, comme annoncé par Emmanuel Macron.



Au niveau des ministères régaliens, la Défense ne verra pas son budget amputé mais elle devra respecter l'enveloppe déjà votée par le Parlement qui prévoyait une réduction des dépenses de 850 millions d'euros.

Confirmant son annonce de la semaine passée, faite à l'occasion des "Etats généraux des comptes de la nation", le ministre des Comptes publics prévient aussi que la voilure va être réduite pour les contrats aidés d'ici la fin de l'année.



"Le précédent gouvernement en a fait 190.000 dans les cinq premiers mois, soit deux tiers de l'enveloppe prévue. Nous en ferons 110.000 dans les mois qui restent. C'est au ministère du Travail de les répartir", fait-il valoir.



Anticipant les futures économies à réaliser pour tenir les 3% de déficit public en 2018, Gérald Darmanin a prévenu ce matin sur RTL qu'il "faudra effectivement faire des réformes de structure" l'an prochain.







