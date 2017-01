ÉDITO - L'éditorialiste revient sur l'actualité du président de la République, en déplacement en Irak ce lundi 2 janvier.

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

François Hollande est en Irak. Le chef de l'État s'est rendu, avec son ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian, auprès des soldats français. Il est notamment allé à Bagdad, ou encore sur une fortification des combattants kurdes dans le nord de l'Irak.



Pour Alain Duhamel, François Hollande "veut être un président régalien, c'est-à-dire se concentrant sur l'essentiel, apparaissant comme le garant des valeurs républicaines, du modèle social français, de la protection des Français, et laissant au gouvernement tout ce qui [relève] de l'expédition des affaires courantes." L'éditorialiste estime aussi que la présence du chef de l'État en Irak vise à "montrer à la fois le rôle de la France et la protection et la lutte contre Daesh, qui commence là-bas et qui continue ici."



Plus largement, Alain Duhamel a aussi l'impression que François Hollande "est libéré, qu'il est devenu pour la première fois lui-même", même si le président de la République est "libéré malgré lui", selon le journaliste. Car pour ce dernier, François Hollande, "jusqu'au bout, aurait bien aimé être candidat".