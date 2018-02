publié le 27/02/2018 à 05:17

Une large majorité de Français (69%) se range derrière la volonté du gouvernement de supprimer le statut de cheminot, comme l'envisage la réforme par ordonnances de la SNCF qui devrait être adoptée "avant l'été". D'après un sondage Harris interactive pour RMC et Atlantico publié mardi 27 février, 54% des Français se montrent favorables au recours aux ordonnances pour faire adopter cette réforme alors que 46% y sont opposés.



Selon les sondés, cette réforme permettra avant tout de "réduire la dette de la SNCF" (pour 69%), "d'assurer une bonne qualité de service pour les clients" (66%), "d'assurer des prix attractifs pour les clients" (56%) et, à un degré moindre, "de conserver les lignes de train peu fréquentées présentes sur tout le territoire" (50%).

Plus de la moitié des Français assurent avoir confiance dans le gouvernement (53%) et la direction de l'entreprise ferroviaire (52%) "pour faire des propositions de réformes de la SNCF qui vont dans le bon sens". Ils sont en revanche une minorité (45%) à faire confiance aux syndicats. Alors que les organisations syndicales doivent décider mardi d'une riposte unitaire, 43% des personnes interrogées affichent leur soutien à d'éventuelles grèves et manifestations à venir, 38% y étant opposées et 19% étant indifférentes.

Sondage réalisé en ligne le 26 février auprès d'un échantillon de 1.010 personnes, représentatif des Français âgés de 18 ans et plus (selon la méthode des quotas).