Pollution, climat... "Il faut agir maintenant", incite Anne Hidalgo sur RTL

publié le 04/02/2018 à 19:00

Anne Hidalgo a participé à une action symbolique, ce dimanche 4 février dans la matinée. Elle s'est rendue en compagnie du photographe et militant écologiste Yann Arthus-Bertrand sur le pont de l'Alma, à Paris, pour voir la statue du Zouave, jauge de la profondeur de la Seine, vêtue d'un gilet de sauvetage. L'action était destinée à sensibiliser aux conséquences du réchauffements climatique.



Invitée de RTL Soir ce dimanche, l'édile s'est alarmée des conséquences désastreuses du réchauffement, qu'elle estime lié aux derniers événements météorologiques. "Depuis 18 mois, nous avons vécu à Paris deux crues très importantes, une en juin 2016, où la Seine est montée à plus de 6 mètres, celle-ci, et aussi quatre pics de canicule. Donc oui, on est vraiment rentré dans un réchauffement climatique", a estimé la maire de la capitale.

"Nous savons désormais que nous avons quatre ans pour essayer d'enrayer ces processus-là. Après, on aura pris tellement de retard que ce sera extrêmement difficile". Anne Hidalgo rappelle également les conséquences économiques que peuvent engendrer les aléas météorologiques, comme le coup d'arrêt de certaines lignes de transports en commun, à l'instar du RER C actuellement. "Il faut agir maintenant", a asséné la première magistrate de la capitale.

Mettre l'accent sur l'éducation et le respect de l'espace public

Anne Hidalgo a également pris position au sujet de la publication de photos à Méricourt (Yvelines). Une écluse de cette ville située en banlieue parisienne est bloquée par près de 200 tonnes de déchets. "C'est une honte. Ce qu'on a vu là, sur la Seine, c'est ce contre quoi on se bat aussi à Paris. (...) Ce qu'on est en train de voir, c'est l'expression de cet incivisme de femmes et d'hommes. (...) Je pense qu'il faut reprendre là aussi dans les écoles l'éducation citoyenne, faire considérer que l'espace public doit être préservé comme on préserve son intérieur", a estimé la maire.

Un trafic automobile moins dense à Paris

Dans les colonnes du Journal du Dimanche du 4 février, Anne Hidalgo s'est félicitée en déclarant qu'"en 2017, Paris a connu une baisse record du trafic automobile." Au micro de RTL, l'édile a étayé ses chiffres, estimant qu'ils étaient liés à la politique conduite par la mairie. Selon Anne Hidalgo, ce résultat serait en grande partie obtenu grâce à la mise en place du stationnement payant dans les rues de la capitale.