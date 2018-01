Exposition universelle 2025 : Hidalgo "ne regrette pas" le retrait de la candidature

publié le 28/01/2018 à 18:01

Pas d'amertume chez Anne Hidalgo. La maire socialiste de Paris a assuré qu'elle "ne regrette pas" l'Exposition universelle qu'aurait pu organiser la France en 2025 et à laquelle le gouvernement vient de renoncer, a-t-elle affirmé dimanche 28 février. "Je me suis engagée dans l'Exposition universelle parce que cela paraissait important d'être solidaire, mais je pense qu'il faut aussi être raisonnable", a expliqué l'édile sur TV5Monde et RFI.



"Je suis plutôt d'accord avec la décision qui a été prise par le gouvernement. Paris était très peu concernée par l'Expo, elle ne se déroulait pas tout près" de la capitale, a-t-elle noté. Et de répéter : il "faut être raisonnable et responsable. Je soutiens la position du gouvernement".

Le premier ministre Édouard Philippe a annoncé la semaine dernière que la France renonçait à cette candidature, qui devait avoir lieu sur le plateau de Saclay dans l'Essonne, en invoquant des risques financiers. L'exécutif parisien n'avait jamais montré un très grand enthousiasme vis-à-vis de cette candidature, en critiquant vivement les premières versions du projet avant de rejoindre le comité organisateur.