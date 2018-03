publié le 25/03/2018 à 14:37

Pierre Gattaz était l'invité du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI ce dimanche 25 mars 2018. Amené à s'exprimer sur le prélèvement de l'impôt à la source, qui doit entrer en vigueur au 1er janvier 2019, le patron du Medef a fait part de son inquiétude, estimant même qu'un délai serait nécessaire pour pouvoir mieux le préparer.



"Nous sommes très inquiets sur le prélèvement à la source (...) Nous sommes toujours opposés à le faire brutalement, sans préparation". Il pointe notamment du doigt les comparaisons qui pourront naître entre salariés : "Un salarié qui avait 2.000 euros de brut va se retrouver avec 1.500 ou 1.600 de net affiché, parce que l'impôt aura été prélevé et que son voisin (...) qui touchait aussi 2.000 euros touchera toujours 2.000 euros parce que son imposition est différente".

Pierre Gattaz craint également "un gros problème psychologique à gérer, peut-être récessif", et évoque la situation des chefs d'entreprises, à qui l'on va demander "d'être collecteurs d’impôts aux entreprise, d'être conseillers auprès des salariés."

De fait, le président du Medef demande "à ce qu'on soit très prudent" : "Je demande en effet à ce qu'il y ait un moratoire, en tout cas je demande à ce qu'on puisse beaucoup mieux préparer ce sujet." Et d'ajouter: "Ce serait intéressant de pouvoir au moins décaler d'un an de plus pour faire des tests complémentaires."