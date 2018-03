Pierre Gattaz est l'invité du "Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI"

Emmanuel Macron et Pierre Gattaz sur le perron de l'Élysée.

publié le 21/03/2018 à 17:08

Le Medef est en pleine élection de son chef. Les candidatures pour reprendre le mouvement et succéder à Pierre Gattaz se multiplient. Dans Les Échos, un proche du patron des patrons confie que "c'est une élection très ouverte, tout est possible".



L'actualité est chargée pour l'actuel président du Medef. Le gouvernement a annoncé une série de mesures visant à renforcer le contrôle des chômeurs. Même si l'entourage de Muriel Pénicaud, la ministre du Travail assure que "sur le papier, le régime d'avant est beaucoup plus dur que le régime de demain", une soixantaine de personne ont manifesté, mercredi 21 mars, à Paris contre le projet du gouvernement.

"Ils disent qu'une minorité de chômeurs fraudent. Si c'est une minorité, pourquoi on multiple les contrôles ? Cela stigmatise une population qui n'en a pas besoin", indiquait Claire Pauchet, du Mouvement national des chômeurs et précaires (MNCP), à l'AFP.



Le gouvernement d'Édouard Philippe a aussi annoncé une réforme de la formation professionnelle. Selon un sondage BVA pour La Tribune, seuls 41% des Français estiment qu'elle permettra de faire baisser le chômage. Parmi les personnes interrogées, 65% estiment que la réforme de la formation professionnelle que le gouvernement veut instaurer permettra de remonter le niveau de compétences des actifs. Ils sont 52% à estimer qu'elle améliorera la compétitivité des entreprises françaises.



