Pierre de Villiers sur RTL : "Je ne regrette rien"

et AFP

publié le 10/11/2017 à 07:57

Sa démission avait marqué le début du quinquennat d'Emmanuel Macron. Le 19 juillet dernier, le chef d'état major des Armées Pierre de Villiers quittait avec fracas ses fonctions, une première au cours de la Vème République. Il revient aujourd'hui sur cet épisode dans un livre publié aux éditions Fayard, intitulé Servir.



Invité de RTL ce vendredi 10 novembre, Pierre de Villiers affirme "ne rien regretter", mais parle néanmoins d'un "gâchis". "On aurait pu faire autrement, sur le fond et sur la forme", explique-t-il. Le 13 juillet dernier, Emmanuel Macron avait recadré sans le nommer celui qui était encore le chef d'état major des Armées, lors d'un discours à l'hôtel de Brienne à Paris : "Je suis votre chef. (...) Je n'ai à cet égard besoin de nulle pression et de nul commentaire".

Il faisait là référence à la coupe de 850 millions d'euros appliquée au budget des armées, que Pierre de Villiers n'avait pas acceptée. "J'ai démissionné pour deux raisons", précise l'ex-chef d'état major des Armées sur RTL. "Je pensais qu'il fallait faire un effort budgétaire", commence-t-il. "La deuxième raison, c'est effectivement ce discours, la veille du 14 juillet, cette grande fête du lien entre l'armée et sa nation. Et là, devant le monde de la défense, devant les familles des soldats décédés, devant les blessés, devant mon homologue américain, j'ai estimé que les propos du Président étaient suffisamment forts pour altérer le lien de confiance indispensable entre le chef des armées et le chef d'état major".