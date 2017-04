publié le 10/04/2017 à 11:04

Sacré "héros populaire" suite au grand débat télévisé du 4 avril, Philippe Poutou a gagné une notoriété importante et est de plus en plus à l'aise face aux médias. Interviewé par Jean-Jacques Bourdin sur le plateau de BFM lundi 10 avril, le candidat du Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA) a nuancé la popularité de Jean-Luc Mélenchon, qui, crédité de 18% d'intention de vote au premier tour de la présidentielle, vient de passer devant François Fillon (17%), selon un sondage Kantar Sofres One Point pour Le Figaro, LCI et RTL.



Considéré comme le candidat le plus plus proche des idées politiques de Mélenchon, Philippe Poutou a tout de même pris ses distances avec le chef de file de "la France insoumise". "Mélenchon, ce n'est pas un adversaire pour nous (...) mais ce n'est pas non plus 'Mélenchon la solution'", a déclaré Philippe Poutou au micro de Jean-Jacques Bourdin.

"La solution, c'est dans la rue que ça se passera"

Le candidat du NPA a reconnu "des points communs" (interdiction des licenciements, répartition des richesses plus justes...) partagés avec Jean-Luc Mélenchon, mais il a mis en avant des lignes de désaccords entre lui et son adversaire, qu'il considère comme un candidat du "Moi je", alors que Philippe Poutou réclame des rapports directs entre la politique et le peuple. "On pense que c'est à la population de prendre ces affaires-là en main, on pense que la solution, c'est dans la rue que cela se passera", a déclaré celui qui croie au "progrès social par la révolte". Le candidat est crédité de 2,5% d'intention de vote pour le premier tour de la présentielle.