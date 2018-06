publié le 27/06/2018 à 07:00

Alors que la dernier épisode de la grève perlée débute ce mercredi 27 juin marque, la CGT et Sud-Rail jouent les prolongations. Les deux syndicats appellent les cheminots à poursuivre la grève les 6 et 7 juillet.



La réforme ferroviaire a pourtant été définitivement adoptée le jeudi 14 juin. "La loi est votée, la grève ne sert plus à rien", avait alors tancé le rapporteur de la loi, Gérard Cornu (Les Républicains). Mais Philippe Martinez n'est pas de cet avis : "Il reste 85 % des problèmes qui n'ont pas été traités par la loi", a-t-il déclaré mardi 26 juin à France 3. "Il va donc falloir régler ces problèmes, faire pression sur le gouvernement et sur la SNCF", a-t-il ajouté.

Au-delà des 6 et 7 juillet, la CGT prévoit de continuer la mobilisation durant les deux mois d'été. Les dates doivent être fixées au fur et à mesure.