Perquisition au FN : "Fallait-il attendre deux ans pour arriver à cela?"

publié le 20/02/2017 à 21:09

L'enquête autour des emplois présumés fictifs au sein du Parlement européen se poursuit. Le siège du Front national a été perquisitionné ce lundi 20 février. Cette perquisition va-t-elle affaiblir Marine Le Pen ? Cela n'est pas une évidence pour Olivier Mazerolle : "Quand on regarde le calendrier, la plainte du Parlement européen est vieille de près de deux ans, il a fallu attendre un an pour que se déroule la première perquisition au siège du FN et 10 mois de plus pour qu'une information judiciaire soit ouverte".



À deux mois de la présidentielle, avec cette nouvelle perquisition "on va entendre parler de manœuvre politique", ajoute le journaliste avant de se demander si "les magistrats sont conscients de la répercutions de leurs actes". "Fallait-il attendre deux ans pour en arriver à ce que l'on voit aujourd'hui ?", questionne l'éditorialiste de RTL. Selon lui, l'électeur du Front national va voir en cette perquisition, "une tentative désespéré d'une élite décidée à tout pour conserver son entre-soi et ses prérogatives".