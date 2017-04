et Loïc Farge

publié le 06/04/2017 à 10:54

S'il a marqué les esprits des téléspectateurs par ses attaques bien senties contre Marine Le Pen et François Fillon lors du "Grand Débat", mardi 4 avril, Philippe Poutou s'est aussi fait remarquer par sa tenue, objet de débats sur les réseaux sociaux. En marge de l'émission, le philosophe Luc Ferry s'est fendu d'un message acerbe sur Twitter à l'encontre du candidat du Nouveau Parti Anticapitaliste : "Avec Philippe Poutou débraillé en Marcel pour représenter les ouvriers, pas étonnant qu'ils aillent massivement chez Le Pen".



"Je soupçonne Philippe Poutou d'avoir exagéré le t-shirt et le côté débraillé lors du débat", lance pour sa part Pascal Praud. "Je n'ai aucune preuve de ce que j'avance, mais Poutou a évidemment une chemise dans son placards", poursuit-il. "Cependant il refuse de porter l'uniforme de la classe dominante à la télévision, le costume-cravate", note le journaliste.

Avec @PhilippePoutou débraillé en Marcel pour représenter les ouvriers, pas étonnant qu'ils aillent massivement chez Le Pen #LeGrandDebat — Luc Ferry (@FerryLuc) 5 avril 2017

"Luc Ferry n'a pas saisi la subtilité poutouitienne, et sa remarque apparaît comme un mépris de caste", constate Pascal Praud. "Le vêtement fait partie de la stratégie de communication : Poutou est l'homme du quotidien, il dénonce l'habit du grand capital en arborant ce que Ferry a nommé un Marcel, et qui était en fait un polo à boutons (j'ai vérifié)", analyse-t-il. "Le philosophe et le prolétaire. Morale de cette fable : à tailler des costards, Luc Ferry terminera en slip", conclut-il.