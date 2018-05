publié le 21/05/2018 à 06:45

Le 26 mai prochain, la CGT défilera aux côtés de la France insoumise, du PCF et du NPA lors d'une "marée humaine" contre la politique gouvernementale. Au total, 80 formations politiques de gauches, associations et syndicats manifesteront. La CGT, qui traditionnellement ne défile pas le samedi et a coupé ses liens avec le PCF, a décidé de participer à cet événement "compte tenu de l'urgence sociale".



La position n'est pas la même pour la CFDT et FO qui ont annoncé qu'ils ne manifesteront pas le 26 mai prochain. Pascal Pavageau, nouveau secrétaire général de FO, invité de RTL ce 21 mai, estime que "c'est une manifestation d'ordre politique, nous n'avons pas à nous en mêler et nous ne nous en mêlerons pas".

Sur RTL, Pascal Pavageau détaillera la position de FO et expliquera comment le syndicat pense encore pouvoir faire reculer le gouvernement, notamment sur la réforme du rail.

