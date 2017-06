publié le 23/06/2017 à 20:53

En plus de la déroute électorale enregistrée à la présidentielle (6,53% pour Benoît Hamon) et aux législatives (à peine une trentaine de députés), le Parti socialiste affronte une grave crise financière. Et les économies de gestion ne vont certainement pas suffire à compenser le déséquilibre. Dans son édition du 23 juin, Le Magazine du Monde estimait à 15 millions d'euros le manque à gagner d'aides publiques pour le parti à la rose. La Fédération du Parti socialiste des Bouches-du-Rhône, qui ne compte plus aucun député dans le département alors qu'il disposait de neuf élus nationaux sous la précédente législature, met en vente son siège situé dans le centre-ville de Marseille.



Le prix de vente de ce "bâtiment de quatre étages d'un côté et deux d'un autre, répartis sur 1.400 mètres carrés est estimé entre 3,2 millions et 3,6 millions d'euros", a indiqué Michaël Bruel, faisant part d'une "décision douloureuse". L'écriteau "Parti socialiste", inscrit depuis 35 ans, a été retiré vendredi 23 juin. "Force est de constater que Paris doit faire des efforts budgétaires colossaux", a justifié le secrétaire général de la Fédération, précisant qu'une agence immobilière allait bientôt être mandatée pour assurer la vente.

Cette décision est la conséquence de la baisse du nombre d'adhérents après les municipales de 2014 et "la perte des cotisations" qui l'accompagne. La Fédération socialiste des Bouches-du-Rhône "recherchera des locaux une fois que la vente aura été faite", des "locaux plus humbles pour un personnel qui sera moins nombreux".

Quid du siège national, rue de Solférino ?

La question a été abordée à la suite d'une blague potache d'un internaute, qui a posté une annonce de mise en vente du siège national de 3.000 mètres carrés, situé dans le VIIe arrondissement de la capitale, sur le site Le Bon Coin. L'emblème du Parti socialiste avait déjà été hypothéqué en 1995, alors que le mastodonte subissait son plus lourd revers aux élections législatives de 1993 (57 députés). Le retour des électeurs en 1997 avait permis d'éviter ce scénario catastrophe.