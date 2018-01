publié le 28/01/2018 à 15:15

Marlène Schiappa ferraille contre les violences faites aux femmes depuis son entrée au gouvernement d'Édouard Philippe. Le 7 mars, à la veille de la Journée internationale des droits des femmes, son projet de loi contre les violences sexistes et sexuelles sera présenté en conseil des ministres. Un texte dans lequel figurera un nouveau délit, celui d'outrage sexiste, qui sera puni par une contravention.



Invitée du Grand Jury RTL - Le Figaro - LCI dimanche 28 janvier, Nicole Belloubet a fait part de sa solidarité avec son homologue au gouvernement en charge de l'Égalité entre les femmes et les hommes sur ces questions-là. "Je travaille avec elle sur ces sujets, en tant que ministre de la Justice", a commencé la garde des Sceaux, en saluant le travail de Marlène Schiappa et soulignant sa "volonté de prendre en compte la détresse d'un certain nombre de femmes".

Selon le rapport parlementaire contre le harcèlement de rue, révélé par La Croix, ce délit d'outrage sexiste, consistant en un "comportement qui constitue une atteinte à la liberté de circulation des femmes dans les espaces publics et porte atteinte à l'estime de soi et au droit à la sécurité", pourrait être puni d'une amende forfaitaire de 90 euros si elle est réglée sur le champ. Payée plus tardivement, elle pourrait s'élever jusqu'à 350 euros, détaille également le quotidien.



Interrogée au sujet de ce montant mercredi 24 janvier, Marlène Schiappa a estimé qu'elle le jugeait "peut-être un peu faible". Une opinion que semble partager Nicole Belloubet. Ce chiffre n'est "absolument pas arrêté", a précisé la ministre sur RTL. "Je ne serais pas choquée qu'on puisse aller jusqu'à une contravention de 135 - 150 euros. Je ne suis pas définitive sur cette question-là", a prudemment déclaré Nicole Belloubet.