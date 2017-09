"Il n'y a quasiment plus de Premier ministre, il est dissout", lance Éric Ciotti

publié le 10/09/2017 à 16:57

Éric Ciotti a distribué ses bons et ses mauvais points à destination des membres du gouvernement, ce dimanche 10 septembre. Invité du Grand JuryRTL-LCI-Le Figaro, le député Les Républicains n'a pas été tendre avec les ministres d'Emmanuel Macron. Seul celui de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer trouve grâce à ses yeux. "Il a réussi son début", concède l'élu.



"Pour le reste, quel ministre a réussi à imprimer quelque chose de façon profonde ?", s'interroge Éric Ciotti, qui n'y va pas par quatre chemins : "On a un gouvernement qui est relativement faible". Le député cible ensuite plusieurs ministres. "On parlait du ministre de l'Intérieur : est-ce qu'il incarne une volonté de lutter contre l'insécurité ?", demande celui qui avait critiqué quelques minutes plus tôt Gérard Collomb sur la gestion de l'ouragan Irma, le jugeant "totalement absent".

Florence Parly n'est pas en reste puisque selon Éric Ciotti, la ministre des Armées a elle aussi été "totalement absente" du débat budgétaire. "Est-ce que vous pensez qu'elle incarne quelque chose ?", lance à nouveau l'élu. Mais rien de surprenant à cela, puisque le député estime qu'en réalité, "tout est décidé comme jamais à l'Élysée". Ce serait donc Emmanuel Macron qui tirerait toutes les ficelles, laissant peu de place à Édouard Philippe, selon l'élu des Alpes-Maritimes : "Il n'y a quasiment plus de Premier ministre, il a été quelque part un peu dissout".



De toute façon, pour Éric Ciotti, il n'y a rien à sauver dans ces premiers mois effectués par le gouvernement Philippe. "Beaucoup de temps est passé depuis le mois de mai, quels textes ont été portés ? La loi de moralisation, avec finalement une loi de populisme anti-parlementaire. Qu-est-ce qui a été fait à part des mesures contre les parlementaires ?", insiste le député pour terminer son bilan.