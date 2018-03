publié le 30/06/2016 à 19:43

Le président de la République est résolument tourné vers 2017. En mai, il avait fait un discours de pré-candidat. Aujourd'hui, il s'exprime en candidat tout court dans un entretien publié dans le quotidien Les Échos du 30 juin. François Hollande y réaffirme sa volonté d'accorder une nouvelle baisse d'impôts en faveur des ménages, après les trois allègements déjà effectués en 2014, 2015 et 2016. "Officiellement le président n’est toujours pas candidat, en réalité on ne pouvait pas espérer une interview ressemblant mieux à celle d’un candidat type", décrypte Alain Duhamel.



Pour l'éditorialiste de RTL, François Hollande continue de défendre son bilan, qu’il juge "sous-évalué", tout en attaquant en creux ses adversaires. "La situation économique est vraiment en train de s’améliorer", nous glisse le Président au travers de cet entretien. Alain Duhamel rapproche cet entretien de la mise en scène "plus flagrante" du chef d'État sur le plan européen.

"On retrouve une sorte de François Hollande de 2012, plus ferme, plus claire, plus simple donc plus candidat", résume Alain Duhamel. L’éditorialiste souligne que le duel qui se préparer recèle d’une dimension inédite : "ce président et cet ancien président qui ont envie de se défier, c’est quelque chose de nouveau. On a jamais vu une telle envie d’en découdre l’un en face de l’autre".