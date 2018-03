publié le 18/03/2018 à 05:30

Retour sur la controverse, ce samedi 17 mars dans On n’est pas couché. Invité de l’émission de France 2 pour promouvoir son livre La Valeur de l’information, Edwy Plenel est revenu sur la polémique qui a opposé Mediapart à Charlie Hebdo. Et a condamné les propos qu’avait alors tenus Manuel Valls.



En novembre dernier, Charlie Hebdo avait publié une une accusant Edwy Plenel et son journal d’avoir fermé les yeux sur les agissements présumés de Tariq Ramadan, visé aujourd’hui par deux accusations de viol. Dans l’édito de son numéro du 15 novembre, le journal satirique avait accusé Edwy Plenel d’avoir déclaré que Charlie Hebdo et Manuel Valls menaient une "guerre aux musulmans". Déclaration dont s'était défendue le directeur de Mediapart, comme l'avait rapporté le Huffington Post. L’ancien Premier ministre avait alors tenu des propos très virulents à l’encontre de journal en ligne sur RMC et BFMTV : "Je veux qu'ils rendent gorge, je veux qu'ils soient écartés du débat public."

"On ne peut pas dire ça"

"Manuel Valls a le droit de ne pas aimer Mediapart, surtout quand il a beaucoup soutenu Monsieur Cahuzac face aux révélations de Mediapart et bien d’autres", a déclaré Edwy Plenel face à Laurent Ruquier. "C’est légitime, c’est le pluralisme de la presse. Mais en tant qu’homme politique ayant occupé les plus hautes fonctions de l’État, il ne peut pas dire ça. Car il s’attaque à notre Constitution. On ne peut pas être Charlie et demander qu’on interdise de débat public un journal. (…) On ne peut pas dire ça."



Et de revenir sur les propos de Jean-Luc Mélenchon : "C’est pareil sur d’autres politiques qui actuellement attaquent en bloc les médias, attaquent en bloc la presse. C’est légitime la critique de la presse, c’est légitime la critique des journalistes. (…) Mais nous mettre tous dans le même sac, parler de 'parti médiatique' comme certains disent, dire (que) la haine du journalisme est légitime (…) c’est ruiner une liberté fondamentale, qui est au service des gens." Avant de conclure : "Je l’ai dit, Mélenchon, en tant qu’ancien candidat à la présidence de la République, il ne peut pas dire ça.