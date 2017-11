Éric Zemmour : "Entre Mediapart et Charlie Hebdo, c'est la guerre des gauches"

publié le 16/11/2017 à 10:42

C'est la guerre. La guerre des mots et des dessins. La guerre des caricatures et des petites phrases. La guerre des deux gauches. "Deux gauches irréconciliables", avait prophétisé avec raison Manuel Valls. La guerre de Charlie contre Mediapart. De Plenel contre Riss. De Valls contre Plenel. De Mélenchon contre Valls. Une guerre qui, comme toutes les guerres, monte vite aux extrêmes. On se traite d'islamophobe et d'antisémite, d'islamo-gauchiste et de complice de l'extrême-droite israélienne.



Au-delà de la personnalité controversée de Tariq Ramadan, c'est l'islam qui est le cœur de l'affrontement. Pour la gauche multiculturaliste, les musulmans sont des victimes éternelles. Pour la gauche laïcarde, l'islam fondamentaliste et salafiste est une idéologie totalitaire. Cet affrontement est monté lentement en puissance.

Cette bataille à gauche est une tradition depuis un siècle. Les prétextes changent, mais c'est toujours la même querelle. Déjà avant la guerre de 1914, Charles Péguy et Jean Jaurès (...) se sont étripés au sujet de l'Allemagne.