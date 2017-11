"C'est un appel au meurtre", Manuel Valls tacle violemment Edwy Plenel

publié le 15/11/2017 à 18:44

"C'est un appel au meurtre". Manuel Valls a très mal pris les propos d'Edwy Plenel, le directeur de la rédaction de Mediapart. Ce dernier assimile l'ancien Premier ministre à "une gauche égarée", "alliée à une droite voire à une extrême droite identitaire", les deux étant unis dans une "guerre aux musulmans".



Invité de BFMTV ce mercredi 15 novembre, Manuel Valls a vivement réagi. "Edwy Plenel n'est pas n'importe qui, et donc quand on reprend la phrase d'Edwy Plenel, c'est très grave, c'est un appel au meurtre, et on ne joue pas avec ça", a-t-il grondé.

En 2016, Manuel Valls avait déjà théorisé deux gauches "irréconciliables", et cet affrontement en est pour lui l'illustration. Selon lui, Edwy Plenel appartiendrait à une gauche "complaisante" avec l'islamisme. Alors que de son côté, Manuel Valls estime mener un combat sans relâche contre les intégristes.

Manuel Valls à propos de Mediapart et Edwy Plenel ce matin, chez Bourdin : «Je veux qu'ils reculent, je veux qu'ils rendent gorge, je veux qu'ils soient écartés du débat public» pic.twitter.com/x1TD3nzxk6 — Paul Aveline (@PaulAveline) 15 novembre 2017

"Je veux qu'il recule, je veux qu'il rende gorge, je veux qu'il soit écarté, qu'il perde cette bataille d'idées, c'est cela que nous menons. Nous la menons pour la république et pour les musulmans de France, parce que c'est nous qui les protégeons, ce n'est pas monsieur Plenel et ses sbires", tonne l'ancien Premier ministre.