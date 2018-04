Olivier Faure est l'invité de RTL

publié le 03/04/2018 à 06:45

Olivier Faure veut rassembler. Selon lui, la chute du Parti socialiste n'est pas seulement la conséquence de défaites électorales. Le nouveau Premier secrétaire fait le constat que ces défaites "viennent de loin. Elles ne sont pas une parenthèse, aucune bulle n'éclatera pour rétablir le paysage politique antérieur. Nous devons reconquérir notre place". Mais pas question pour autant de parler de la mort du parti : "Nous devons relever la tête et réaffirmer notre identité", expliquait le député à RTL.fr le 4 mars dernier.



Olivier Faure estime que "le premier changement à opérer c'est celui des comportements. Aubervilliers (où se déroulera le congrès du parti les 7 et 8 avril ndlr) doit être le congrès de la confiance entre nous et de la fraternité retrouvée. Le candidat prône une "opposition de gauche et responsable".

Alors qu'il est désormais à la tête d'un Parti socialiste en ruines, c’est ce mardi 3 avril que débute un mouvement de grève qui prend une forme inédite à la SNCF et qui s’annonce très suivi. Interrogé par Franceinfo ce vendredi 30 mars, au lendemain de son élection à la tête du parti, il a déclaré soutenir le mouvement de grève à la SNCF.

"Je soutiens tous ceux qui soutiennent une vision du service public qui ne peut pas être celle que défend aujourd’hui le gouvernement", a assuré Olivier Faure. Pourra-t-il incarner une alternative, et pas seulement un parti anti-Macron ? C'est ce qu'il devra répondre à Élizabeth Martichoux ce mardi matin à 7h45.



