publié le 25/04/2017 à 09:00

Un peu plus de 24 heures après les résultats du 1er tour de l'élection présidentielle et l'échec de François Fillon, qui n'a pas réussi à se qualifier pour le second tour, Les Républicains ont décidé d'une ligne commune pour le 2nd tour. À l'issue du bureau politique, le parti a appelé à voter contre Marine Le Pen, sans mentionner directement le nom de son adversaire Emmanuel Macron.



"On a évité l'implosion", déclare sur RTL le président du Sénat Les Républicains Gérard Larcher, qui lui a affirmé à plusieurs reprises qu'il voterait pour Emmanuel Macron. Le parti a en fait choisi la synthèse nécessaire à "l'efficacité du combat contre Marine Le Pen", poursuit Gérard Larcher, qui confie qu'il n'est pas facile de "mettre d'accord 120 personnes".

Les yeux des Républicains se tournent désormais vers les législatives. "Nous voulons et nous pouvons gagner", assure-t-il. Gérard Larcher n'est pas inquiet à l'idée d'une cohabitation. "Je l'ai déjà vécu comme parlementaire", rappelle-t-il, "et nous avons vu que c'est à ce moment-là que le pays a connu sa plus grande transformation sous l'impulsion de Jacques Chirac", poursuit le sénateur des Yvelines. Selon lui, une nouvelle cohabitation ne bloquerait pas le pays, "au contraire". Elle permettra selon lui de "se mettre d'accord sur un certain nombre de réformes. (...) Pour le pays, il ne suffit pas du choc des oppositions, il y a aussi les projets que l'on peut construire ensemble", insiste le président du Sénat.



Concernant les prochaines élections législatives, Gérard Larcher assure que le projet présenté aux Français s'inspirera de celui "adopté collectivement en juin 2016", enrichi des débats de la primaire, mais aussi "des apports de nos amis de l'UDI". Il reconnaît cependant que ce programme sera "amendé vers une attention particulière en direction des jeunes et de cette droite populaire qui a le sentiment que l'on ne se préoccupe pas de son quotidien".