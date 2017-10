Notre-Dame-des-Landes : rencontre "tendue" entre pro-aéroport et médiateurs

et La rédaction numérique de RTL

publié le 24/10/2017 à 06:58

Depuis leur désignation début juin, ils refusaient de le faire. Les élus pro-aéroport, parmi lesquels Bruno Retailleau, le président du conseil régional des Pays-de-la-Loire, et Johanna Roland, la maire de Nantes, ont finalement rencontré les trois médiateurs choisis par Emmanuel Macron. Ceux-là même qui doivent rendre leur rapport au mois de décembre, et que les élus soupçonnent d'être en cheville avec le ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot.



La rencontre a eu lieu lundi 23 octobre à l'Hôtel du département de Loire-Atlantique. Elle a été "très tendue", à en croire un participant. Les élus sont ressortis avec l’impression qu'une seule option était réellement étudiée : celle du réaménagement de l'aéroport déjà existant. Celui de Nantes-Atlantique.

Aucune proposition sur le projet de Notre-Dame-des-Landes en lui-même n'aurait été faite. Pas plus que sur l’évacuation de la ZAD. "Ce n'est qu’une expertise complémentaire, pas une médiation. Ils ont eux-mêmes reconnu qu'ils n’arriveraient pas à mettre les partis d'accord", tempêtait un participant.