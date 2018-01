publié le 15/01/2018 à 08:01

Johanna Rolland, la maire socialiste de Nantes, ne cesse de plaider en faveur de la construction d'un nouvel aéroport de Nantes. Samedi 13 janvier, elle a rencontré Édouard Philippe, qui a effectué une visite surprise dans la région alors que la décision définitive sur ce dossier doit être rendue avant la fin du mois de janvier. "Il m'a dit que sa décision n'était pas prise. Sa décision est difficile car il n'y a que deux options", glisse-t-elle évoquant un échange "franc, direct et assez utile".



Invitée de RTL ce lundi 15 janvier, elle attaque : "Soit il y a un transfert à Notre-Dame-des-Landes, soit il ne se passe rien dans ce quinquennat. Le risque c'est une non décision (...) Il y a urgence qu'une vraie décisions soit prise". "Je n’ai pas compris que ce gouvernement était adepte de la non décision. Je n’ai pas compris que dans un état de droit, on cédait au chantage d’une minorité radicale. Il faut remettre un peu de raison car dans ce projet, on frise parfois l’irrationnel", poursuit-elle.

Évoquant un projet devenu un "symbole, un emblème", elle critique ouvertement le rapport publié courant décembre qui préconisait le réaménagement de Nantes-Atlantiques, l'aéroport actuel, dans les deux prochaines années. "Je mets au défi quiconque de faire la démonstration qu’on peut réaménager Nantes-Atlantiques en deux ans comme c’est préconisé. Ce n’est pas sérieux, ce n’est pas possible. Sincèrement, je crois que le gouvernement le sait", tacle Johanna Rolland assurant que le droit mais aussi les riverains mettraient à mal ce délai.