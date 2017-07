Réforme fiscale : Emmanuel Macron soigne-t-il la forme ou le fond ?

publié le 10/07/2017 à 20:30

Visiblement sensibles aux critiques qui ont suivi le discours de politique générale d'Édouard Philippe, Emmanuel Macron a rétropédalé sur le calendrier annoncé par son Premier ministre en matière de réforme fiscale. Le Président a décidé de mettre en œuvre dès l'an prochain la réforme de l'Impôt sur la fortune (ISF) et celle de la taxe d'habitation. C'est lui-même qui a repris les choses en main et qui a demandé qu'on corrige le tir.



"Le président de la République a décidé de mettre en application cette partie de son programme dès 2018", a déclaré à l'AFP une source proche du ministre de l'Économie Bruno Le Maire. Il souhaite que l'ISF soit modifié pour ne taxer que les biens immobiliers et pas l'argent qui est investi dans les entreprises notamment. L'autre mesure concerne l'exonération de taxe d'habitation pour 80% des ménages. Mais ces mesures représentent un manque à gagner de 3 milliards par an environ pour les caisses de l'État.

On refait le monde avec :

- Alexandre Malafaye, fondateur du think tank Synopia

- Annie Lemoine, journaliste

- Jean-Claude Dassier, vice-président de Valeurs actuelles