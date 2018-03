Nicolas Sarkozy craint qu'une victoire du FN signifie "la fin de la droite"

et La rédaction numérique de RTL

publié le 28/10/2016 à 21:23

Nicolas Sarkozy a laissé entendre qu'il pourrait voter pour l'actuel locataire de l'Élysée à la présidentielle, s'il était opposé au second tour à un candidat FN jeudi 27 octobre. "Je n'ai jamais voté pour le FN et je n'ai pas l'intention de le faire", a-t-il assuré, interrogé sur son choix dans une telle hypothèse. Voterait-il donc pour François Hollande ? "Pas de gaieté de cœur", a-t-il lâché sans prononcer le nom de celui qui l'a battu en 2012.



"Celui qui s'est exprimé en faveur de François Hollande est le Sarkozy authentique", pour Benjamin Sportouch, qui reconnaît que la position du candidat de Les Républicains est "assez déboussolante" après avoir prôné la politique du "ni-ni". "Il flirte avec la ligne rouge et la dépasse parfois, comme lorsqu'il passe de la défense de l'intégration à celle de l'assimilation", rappelle Benjamin Sportouch.

"Dans son entourage, tout le monde n'est pas forcément d'accord avec cette ligne-là" souligne le journaliste politique de RTL, "mais l'ancien président est persuadé qu'une victoire du Front national signifierait la fin de la droite républicaine".