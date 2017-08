Nicolas Hulot ministre, les écologistes déchantent

publié le 21/08/2017 à 15:23

"J'ai bien peur qu'il soit en train de se faire asphyxier dans ce gouvernement". Yannick Jadot ne mâche pas ses mots à propos de la situation de Nicolas Hulot à la tête du ministère de la Transition écologique et solidaire. Dans des propos rapportés par le Journal du Dimanche (JDD), plusieurs figures d'Europe Écologie-Les Verts (EELV) déplorent la position isolée de l'ancien présentateur d'Ushuaïa au sein du gouvernement d'Édouard Philippe.



Nicolas Hulot semble souvent en compétition avec le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert. En témoigne leur échange par médias interposés à propos des pesticides au début de l'été, ou plus récemment l'affaire des œufs contaminés à propos de laquelle il est resté discret. "Je suis surpris que la gestion du dossier soit laissée au ministère de l'Agriculture qui joue de l'opacité, du mensonge et de la collusion avec l'agrobusiness", s'indigne Yannick Jadot.

Pas d'université d'été pour Nicolas Hulot

Certains tentent toutefois d'excuser le ministre, comme David Cormand, numéro un d'EELV. "Il est en terrain hostile", résume-t-il, ajoutant "qu'il est très difficile de faire de l'écologie dans un gouvernement qui ne l'est pas". Yannick Jadot le considère, lui, toujours comme "un ami" et un "homme magnifique de convictions et d'engagement".

Nicolas Hulot prend cependant de plus en plus ses distances vis-à-vis du parti écologiste, note le JDD. Alors que les membres d'EELV se réunissent jeudi 24 août pour leurs journées d'été, le ministre a tout simplement décliné l'invitation.