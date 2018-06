publié le 25/06/2018 à 10:16

Emmanuel Macron disait-il vrai ? Les révolutionnaires de France, de Navarre et du reste du monde ont-ils suivi des études poussées, et lesquelles ? Notons d'abord qu'il n'existe pas (ou plus) de ces écoles communistes où l'on décernait un diplôme es révolution, puisque celles de Moscou ont fermé, comme les séminaires très catholiques qui furent des fabriques à révolutionnaires.



En outre Marion Maréchal a certes beaucoup de gueule, mais il n'en est pas encore sorti, comme elle l'ambitionne, de diplômés susceptibles de révolutionner notre vie politique. En revanche, du côté des Insoumis, on tient une piste.

Les disciples de Jean Luc Mélenchon ont, pour la plupart, suivi les mêmes études d'histoire, avec un passage souvent par le trotskyme. C'est dans ces filières qu'on apprend la lutte des classes, les rapports de force et la frustration aussi de ne pas avoir des débouchés à la hauteur de ses espérances intellectuelles et financières. Ce parcours, cependant, donne des députés mieux formés que leurs adversaires qui ignorent l'Histoire, ce qui les expose à la répéter en balbutiant !

Il y a souvent une rupture qui intervient avec le système universitaire dit "bourgeois", et certains interrompent leurs études avant la fin pour poursuivre leur apprentissage et leur carrière dans les manifs et les mouvements extrêmes. Mais souvenons-nous que les grands révolutionnaires de 1789, tels Condorcet, Robespierre, Marat ou même Saint-Just, avaient reçu une formation de juriste.



J'ai demandé au ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, si le chef de l'État voulait vraiment recommander une filière révolutionnaire d'excellence. Il a tenu à me rassurer, et à travers moi la France entière : "Emmanuel Macron veut juste que chacun s'émancipe par le travail".