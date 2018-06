publié le 24/06/2018 à 11:49

Une phrase malheureuse et sortie de son contexte ? C'est ce que semble dire François Pinault. Deux jours après la parution d'un portrait consacré au collectionneur dans M, le Magazine du Monde, dans lequel il dit que "Macron ne comprend pas les petites gens", François Pinault s'est confié au Journal du Dimanche ce 24 juin.



Dans les colonnes de l'hebdomadaire, le milliardaire breton évoque une polémique "excessive et tellement désolante" à propos de la teneur de sa phrase. "Chacun sait que j'ai la plus grande admiration pour l'action conduite par le président depuis son arrivée à la tête de l'État et il sait, mieux que quiconque, que le redressement du pays ne peut se faire sans avoir à cœur la situation des plus démunis", rajoute François Pinault.

S'il ne conteste pas avoir prononcé cette phrase, l'industriel estime qu'il s'agit d'"une petite phrase largement tronquée". Dès la parution du portrait, plusieurs figures proches du chef de l'État ont réagi, comme Richard Ferrand ou Benjamin Griveaux.

Ce dernier a répliqué très sèchement en évoquant un homme "qui, pendant longtemps, n'a pas payé d'impôts", en référence à des révélations du Canard Enchaîné datant de 1999, selon lesquelles le milliardaire n'avait pas été assujetti à l'impôt sur la fortune en 1997 grâce à un système de déductions fiscales.