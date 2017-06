publié le 16/06/2017 à 04:30

À quelques jours du second tour de l'élection législative, Laurent Zameczkowski est dans la tourmente. Le candidat La République en Marche dans la 6e circonscription des Hauts-de-Seine, visé par une plainte déposée le 18 avril dernier pour "violences conjugales" et "dégradation de biens privés", selon plusieurs médias, disposerait également d'un compte bancaire à Hong Kong, rapporte LePoint.fr.



D'après des propos recueillis par le site de l'hebdomadaire, qui affirme que l'aspirant député est dirigeant d'une PME nommée France-Films, Laurent Zameczkowski aurait ouvert ce compte "pour conquérir le marché chinois". "C'est un compte professionnel, et non-personnel", a-t-il précisé, ajoutant : "C'est difficile, le marché du film. Je galère". LePoint.fr, qui rapporte que le chef d'entreprise n'aurait déclaré que 1.378 euros d'impôts pour l'année 2016, dont 568 euros d'indemnités chômage, l'a donc questionné à propos du compte en question, s'interrogeant sur sa non-déclaration au fisc. Réponse de l'intéressé : "Je n'ai pas encore rempli ma déclaration d'impôts. Je ne l'ai ouvert que très récemment".

En outre, d'après le média, qui a pu consulter des relevés dudit compte, "de nombreuses dépenses n'ont qu'un lointain rapport avec les activités de l'entreprise". On apprend par exemple que le poste "Entertainment et Recreation" de la PME affiche 4.800 euros de dépenses pour le mois de décembre 2016, et que d'autres achats, que le LePoint.fr qualifie de "dépenses personnelles", ont été "libellés en euros et effectués en France", tels que "des achats à la Fnac et des cours de tennis à Neuilly".



"Je suis peut-être border, mais je suis de bonne foi. J'ai ouvert le compte en 2012, mais je ne l'ai pas déclaré, car il n'y avait aucune activité dessus. Ma femme aussi se servait de ce compte", se défend de son côté Laurent Zameczkowski.