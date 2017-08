Muriel Pénicaud est l'invitée du "Grand Jury"

publié le 31/08/2017 à 16:00

La réforme du Code du travail devient concrète. Muriel Pénicaud a révélé, accompagnée du Premier ministre Édouard Philippe, les ordonnances finales de la réforme. Après plusieurs jours de négociation avec les partenaires sociaux, l'annonce de la ministre du Travail a précisé les mesures de cette très controversée réforme, promise par Emmanuel Macron.



Les syndicats attendaient de savoir quels sont les derniers arbitrages de la réforme, élaborée dans la plus grande discrétion cet été. Dans Le Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI, dimanche 3 septembre, Muriel Pénicaud s'expliquera sur les sujets épineux, qui étaient encore en suspens : notamment la réglementation des CDD, la potentielle fusion du CHST (Comité d'hygiène, de sécurité et de santé au travail) avec le Comité d'entreprise (CE) et les délégués du personnel (DP), ou encore les recours aux référendums de salariés au sein d'une entreprise.

La réforme du code du Travail défendue par Muriel Pénicaud a déjà suscité de nombreuses réactions des partenaires sociaux, qualifiée de "réforme XXL" par la CGT, qui a organisé une journée de manifestation le 12 septembre. Les cinq ordonnances présentées par la ministre du Travail devront quant à elles être soumises au vote du Parlement après publication officielle, pour être pérennisées.



