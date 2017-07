Le journal de 8h : Le projet de loi sur la moralisation publique adopté

publié le 29/07/2017 à 09:00

Les députés sont en week-end. Dans la nuit du vendredi 28 juillet, l'Assemblée nationale a adopté les textes de loi sur la moralisation de la vie publique, promesse de campagne du président Emmanuel Macron. La semaine a été houleuse et les débats ont duré plus de 50 heures, avec plus de 800 amendements examinés. Dans les dernières heures de discussion, les députés ont également décidé de supprimer la réserve parlementaire. En revanche, ils ont refusé de prendre en compte le vote blanc dans le résultat de la présidentielle.



Au cours des débats, les députés ont été tendus et l'opposition reproche un certain amateurisme au sein de la nouvelle majorité de La République En Marche. "Quand il manque le président de groupe du groupe majoritaire, quand il manque le président de l'Assemblée, quand le ministre en charge des relations avec le Parlement n'est pas là, c'est un peu compliqué [...] Quand on est dans la majorité, ça demande de mon point de vue, d'avantage de présence, d'assiduité et d'être au contact de ces parlementaires pour régler les petits points de grippages qui arrivent dans le déroulement normal d'une séance", déclare Christian Jacob, président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale.

À écouter également dans ce journal :

- Bison Futé a hissé le drapeau noir sur les routes de France, ce samedi 29 juillet.

- Affaire Grégory : la confrontation entre Murielle Bolle et son cousin n'a pas apporté plus d'informations, les deux protagonistes sont restés campés sur leur version.



- Incendies dans le Sud-est : plusieurs enquêtes sont en cours pour connaître l'origine du sinistre. Un homme a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire.



- La Corée du Nord a tiré un nouveau missile intercontinental dans la nuit du vendredi 28 juillet. Le leader nord-coréen Kim Jong-Un affirme que "tout le territoire américain" est désormais à sa portée. Washington envisage des "options militaires" en riposte.



- Air France suspend ses vols vers le Venezuela pendant trois jours, à partir de dimanche 30 juillet. Une mesure de sécurité selon la compagnie, alors que le pays manifeste contre leur président Nicolas Maduro depuis avril 2017. Plus de 100 Vénézuéliens ont été tués depuis le début des revendications.



- Football : Paris et Monaco vont se disputer le trophée des champions, lors d'un match qui se déroulera cet été au Maroc, à Tanger



- Football : les passionnés du ballon rond ne parlent que de l'éventuel transfert du joueur brésilien Neymar dans la capitale, pour 222 millions d'euros.



- RTL poursuit son tour de France des clubs de Ligue 1. Direction Marseille, où les supporters vibrent pour l'OM.



- Natation : Mélanie Hénique et Medhi Mettela disputeront les finales des 50 et 100 mètres papillon, ce samedi 29 juillet.