et Amélie James

publié le 04/07/2017 à 09:55

Lors du Congrès de Versailles, Emmanuel Macron a réaffirmé sa volonté de réduire d'un tiers le nombre de parlementaires. Une décision qui fait débat dans l'hémicycle. Si certains saluent cette initiative qui permettra de réaliser des économies, d'autres craignent une mauvaise représentation de tous les territoires de la République et donc un affaiblissement du pouvoir législatif.





Pour Virginie Duby-Muller, député LR, la représentation des territoires ruraux est clairement menacée. "Aujourd'hui, une circonscription va de 120.000 à 150.000 habitants. Donc une diminution de parlementaires veut dire qu'il faudra représenter des territoires de plus de 200.000 habitants. Il faudra intégrer ces spécificités rurales car sinon la représentativité ne sera plus là".



Actuellement, 925 parlementaires siègent à au Parlement. "Un nombre excessif" pour Thomas Clay, professeur de droit à l'université de Versailles. "Nous sommes en sureffectif. Tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut réduire le nombre de parlementaires. C'est un consensus", souligne-t-il.

Le redécoupage, prochain enjeu

Virginie Duby-Muller et Thomas Clay s'accordent toutefois pour dire que l'enjeu de cette réforme réside désormais dans le redécoupage des circonscriptions qui doit être fait par une commission "indépendante".



"Il faudra être vigilant lors du redécoupage des circonscriptions et veiller à ce que ce soit une commission indépendante. Car souvent, ce qui tiennent les ciseaux ont une lecture politique de la carte électorale", précise la députée LR.



Un avis partagé par Thomas Clay qui espère que "cette belle idée de réduction de parlementaires ne sera pas sabordée" : "Il ne faudrait pas que cette belle idée de réduction se fasse au détriment de l'équilibre démocratique", ajoute le professeur.