publié le 04/07/2017 à 08:13

C'était l'un des engagements d'Emmanuel Macron lors de la campagne présidentielle. Et le chef de l'État l'a confirmé lors du Congrès à Versailles alors qu'il a proposé une "réduction d'un tiers" du nombre de parlementaires, actuellement de 577 députés et 348 sénateurs. "Un Parlement moins nombreux, mais renforcé dans ses moyens, c'est un Parlement où le travail devient plus fluide, où les parlementaires peuvent s'entourer de collaborateurs mieux formés et plus nombreux. C'est un Parlement qui travaille mieux", a justifié le président de la République lors de cette réunion exceptionnelle.



Une annonce approuvée dans les rangs du Front national. "On proposait 300 députés et 200 sénateurs, mais c'est déjà pas mal. Il y a de grands pays, comme les États-Unis, qui ont moitié moins de parlementaires et qui gèrent très bien leur pays", a réagi Louis Aliot au micro de RTL, ce mardi 4 juillet.

Le vice-président du Front national annonce dès lors que les députés frontistes voteront positivement en faveur de cette réduction du nombre de parlementaires. "Les députés de la République En Marche ont été élus sur un programme et nous, nous voterons ce projet de loi, a-t-il assuré. Ce n'est pas se faire hara-kiri".