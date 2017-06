publié le 24/06/2017 à 09:32

L’ancien maire de New York, Michael Bloomberg, envoyé spécial du secrétaire général des Nations unies pour les villes et le changement climatique. Sa fondation qui milite pour la lutte contre le réchauffement climatique a produit un documentaire illustrant les ravages de l'exploitation du charbon aux États-Unis et qui se veut un outil pédagogique, en contrepoint, notamment, des tentatives de Donald Trump pour raviver cette industrie. Le film, intitulé From the Ashes - "venu des cendres" -, doit être diffusé ce dimanche 25 juin.



La nocivité et le caractère mortel du charbon. "Les estimations ont montré il y a quelques années que 13.000 personnes aux USA meurent tous les ans à cause des centrales à charbon et de ce qu'elles relâchent dans l'air. Depuis nous avons fait fermer la moitié de ces centrales à charbon, 260 en tout, et le nombre de victimes est passé de 13.000 à 7.500", explique l'ancien maire de New York.

Mais aujourd'hui, Donald Trump a promis le retour à l'âge d'or du charbon, avec des créations d'emplois. "Je pense que le charbon n'a pas le moindre avenir aux États-Unis, peu importe ce qu'en pense le gouvernement fédéral. Et puis, en fait, le charbon va disparaître, pas à cause de la lutte contre le réchauffement climatique, mais à cause de la concurrence du gaz naturel, de l'énergie éolienne, de l'énergie solaire, qui sont plus propres, plus efficaces et moins chères", prévoit-il.