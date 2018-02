publié le 18/02/2018 à 14:58

Alexis Corbière n'a pas hésité à citer Serge Lama pour rendre hommage à Jean-Luc Mélenchon. "Je trouve qu'il est le meilleur émetteur de notre mouvement, le plus connu, celui qui a le plus de talent. On a le droit de le dire (...) Il m'a appris beaucoup de choses, il a beaucoup de talent, une capacité de pédagogie". Et le porte-parole de la France insoumise ne s'est pas arrêté là. "J'ai toujours dit, paraphrasant une vielle chanson de Serge Lama, c'est mon ami et c'est mon maître".



Face à l'ensemble de ses qualités, Alexis Corbière espère bien voir Jean-Luc Mélenchon, qui sera alors âgé de 71 ans, aller au combat à l'élection présidentielle de 2022. "Je le souhaite. Actuellement, il est président de groupe. Je trouve qu'il est quand même sacrément en forme et pour l'instant, on est en dynamique", a-t-il poursuivi dans Le Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI.

Mais avant la prochaine élection présidentielle, la France insoumise se tourne surtout vers les élections européennes où certains visages du parti pourraient continuer leur ascension à l'image de Manuel Bompard, Charlotte Girard ou Younous Omarjee.

Pierre Laurent est nostalgique du Front de gauche qui faisait 6% Jean-Luc Mélenchon





Si les objectifs sont notables, une alliance politique n'est pas encore d'actualité dans les rangs de la France insoumise. Si Clémentine Autain veut "tendre la main aux communistes", Alexis Corbière se montre plus réservé. "La France insoumise est un mouvement d'agrégation de cultures politiques différentes. Il faut avoir l'oreille fine. Quand des gens parlent d'unité parce qu'ils sont inquiets pour leur siège, ce n'est pas bon", critique le porte-parole de la France insoumise.



Un tacle directement adressé à Pierre Laurent, le secrétaire national du Parti communiste. "Pierre Laurent est nostalgique du Front de gauche qui faisait 6%. Prévenez Pierre Laurent que Jean-Luc Mélenchon a fait près de 20%. Je ne veux plus refaire 6%", a-t-il conclu.