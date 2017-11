Édouard Philippe, Premier ministre le plus populaire depuis Jean-Pierre Raffarin

publié le 30/11/2017 à 21:08

Édouard Philippe a un point commun avec Jean-Pierre Raffarin. Ce n'est ni son niveau d'anglais, bien meilleur, ni son parti politique, il a été exclu des Républicains, mais sa popularité après six mois passés à Matignon.



Un sondage BVA pour l'Observatoire de la politique nationale réalisé sur un échantillon représentatif de 972 personnes, place le Premier ministre à 50 % d'opinion positive. Du jamais vu depuis 2002 et l'état de grâce de Jean-Pierre Raffarin qui faisait 55 % de satisfaits. Depuis, ni Dominique de Villepin, ni François Fillon, ni Jean-Marc Ayrault, ni Manuel Valls n'ont eu une telle popularité après six mois d'exercice.

C'est chez les moins de 35 ans qu'Édouard Philippe est en progression (+ 15 points, le portant à 41 %). Même s'il a été exclu des Républicains récemment, il y est toujours apprécié, avec 67 % de sympathisants LR ayant une bonne opinion de lui. Il est, par ailleurs, toujours devant le président Emmanuel Macron, crédité de son côté de 46% d'opinions positives.