Marlène Schiappa s'entend très bien avec Manuel Valls

publié le 07/11/2017 à 08:32

Tout avait plutôt mal commencé entre Marlène Schiappa et Manuel Valls. En tout cas, en apparence. Dès les premières semaines du quinquennat, la secrétaire d'État à l'Égalité entre les femmes et les hommes avait été mise en cause par l'ancien premier ministre dans les colonnes du journal Libération. Dans un portrait très personnel de Manuel Valls, signé Christine Angot, il l'accusait de considérer qu'il n'y a "pas d'antisémitisme dans les quartiers". "On avait un a priori négatif réciproque", confie Marlène Schiappa aujourd'hui.



Sauf qu'à l'époque Manuel Valls faisait des pieds et des mains pour être rattaché au groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Il ignorait que la secrétaire d'État, "Marcheuse" de la première heure, faisait justement partie de ceux (rares) qui avaient défendu son cas au sein de la commission d'investiture du mouvement. "Je trouvais qu'il y avait une forme d'acharnement, voire d'indécence à son endroit", explique Marlène Schiappa.

Ulcérée par les propos de Manuel Valls dans Libération, elle le lui avait aussitôt fait savoir. C'est ainsi que le lendemain de la parution de l'article, le 28 juin dernier, l'ancien premier ministre venait lui rendre visite en personne, à son ministère, pour lui présenter des excuses. "Vous me convoquez", lui a-t-il lancé sur le ton de la plaisanterie. "Je lui ai dit, moi, que je connaissais son engagement (pour la cause des femmes) et que je savais qu'il n'avait pas l'habitude de le brandir en étendard", lui aurait dit Marlène Schiappa.



Depuis, l'un et l'autre se sont revus plusieurs fois, notamment à la demande de la secrétaire d'État, pour échanger sur la question du harcèlement de rue. Ils continuent d'échanger régulièrement par téléphone.