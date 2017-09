Marlène Schiappa menacée de "mort et de viol"

publié le 20/09/2017 à 16:07

Depuis sa nomination au gouvernement, Marlène Schiappa est devenue l'une des cibles de la haine déversée sur les réseaux sociaux. Invitée de Yann Barthès sur le plateau de Quotidien, mardi 19 septembre, la secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes s'est confiée sur les conséquences négatives de son poste.



"Comme tous les membres du gouvernement, j'ai un officier de sécurité qui est avec moi. J'ai reçu des menaces de mort ou de viol depuis que j'ai été nommée au gouvernement", a expliqué sur TMC la secrétaire d'État auprès du Premier ministre.

Marlène Schiappa dit avoir été obligée de bloquer Internet chez elle, pour protéger ses enfants. "J'ai pas envie qu'elles aillent sur Internet voir ce qu'il se dit sur leur mère et qu'elles prennent à cœur pour elles, ce qui ne sont que mes problèmes", détaille-t-elle. Et de relativiser : "Le jour où la fachosphère applaudira ce que je fais, je me poserai deux trois questions".