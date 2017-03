Marine Le Pen prend un selfie avec un député russe, homophobe et antisémite

publié le 25/03/2017 à 11:22

Le déplacement en Russie de Marine Le Pen fait une nouvelle vague. Reçue par Vladimir Poutine le 24 mars à Moscou, la candidate du Front national à l'élection présidentielle a vraisemblablement répondu par l'affirmative aux demandes de selfies. Un cliché retient l'attention : celui posté par Vitaly Milonov sur son propre compte Facebook. Sur la photo, Marine Le Pen apparaît tout sourire en compagnie de ce député russe... connu pour ses violentes déclarations homophobes et antisémites.



Buzzfeed News, qui a repéré la photo, rappelle notamment que Vitaly Milonov est à l'origine de la loi sanctionnant "la propagande homosexuelle devant mineurs", datant de 2013. Lors d'un entretien avec un journaliste de France 24, publié en septembre 2013, il avait qualifié les homosexuels de "violeurs d'enfants", niant par ailleurs les violences faites aux homosexuels dans son pays : "Il y a plus de violences des gays contre les hétéros." Par ailleurs, Vitaly Milonov appelle régulièrement à l'instauration d'une "police des mœurs" à Saint-Pétersbourg et a organisé des "raids" dans des clubs gays de l'ancienne cité impériale.

Buzzfeed News rapporte par ailleurs que Vitaly Milonov s'est attaqué à deux élus du conseil municipal de Saint-Pétersbourg, de confession juive : "Les chrétiens ont survécu malgré le fait que les ancêtres de Boris Vichnevski et de Maksim Reznik nous ont cuits dans des chaudrons et nous ont jetés pour être déchirés par des bêtes sauvages", aurait-il déclaré.

Marine Le Pen "ne sait pas qui est cet individu"

Le vice-président du FN Florian Philippot s'est exprimé dans les colonnes de Buzzfeed sur cette photo polémique, affirmant que la candidate du Front national à l'élection présidentielle ignorait l'identité de son compagnon de portrait : "Marine Le Pen accepte des dizaines de selfies par jour. Elle ne sait évidemment pas qui est cet individu, pas plus qu'elle ne connait l'identité de tous ceux avec qui elle fait des photos." Le conseiller aux affaires étrangères de Marine Le Pen, Ludovic de Danne, explique quant à lui qu'elle "ne peut être jugée que pour ses rencontres officielles".



En 2015, Vitaly Milonov a été décoré par Vladimir Poutine en raison de "son activité législative et de son travail consciencieux depuis plusieurs années".