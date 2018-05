Marine Le Pen est l'invitée du "Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI"

publié le 31/05/2018 à 09:21

Ne l'appelez plus Front national. Le parti présidé par Marine Le Pen devrait se doter d'un nouveau nom : Rassemblement national. L'objectif à travers ce changement est de refonder le mouvement pour trouver des alliés.



L'événement pourrait être toutefois parasité par l'intervention la veille de sa nièce Marion Maréchal, qui s'exprimera sur Mai 1968, après avoir dévoilé son projet d'école à Lyon sans exclure de revenir ultérieurement en politique.

L'enjeu est donc de séduire les électeurs en vue des élections européennes de l'an prochain face aux ambitions supposées d'Emmanuel Macron dépeint comme le chef des "mondialistes". "Il fait l'alliance des mondialistes. À charge pour nous de faire l'alliance de ceux qui défendent la nation. Effectivement, si nous ne le faisons pas, alors nous lui donnerons un avantage considérable", a expliqué Marine Le Pen.

Vers une alliance des droites ?

Pourquoi renommer le Front national, en Rassemblement national ? Ce nouveau nom fait écho au groupe parlementaire frontiste entre 1986 et 1988 appelé "Front national-Rassemblement national", qui comprenait trois députés CNIP (Centre national des indépendants et paysans ndlr).



Mais les alliances tardent à voir le jour. Laurent Wauquiez y oppose une fin de non-recevoir et les personnalités approchées, comme l'ancien ministre Les Républicains Thierry Mariani, n'ont pas encore donné de réponse.



Celle qui ne croit plus au clivage gauche-droite a certes appelé à voter lors d'une législative partielle à Mayotte pour le candidat LR, dans un contexte très particulier de crise migratoire. Mais l'essai ne s'est pas reproduit. Même son ancien allié à la présidentielle, Nicolas Dupont-Aignan, crédité de 7% aux européennes par Harris Interactive, semble vouloir lancer sa propre liste avec deux autres petits partis eurosceptiques, le Parti Chrétien-Démocrate et le CNIP.



