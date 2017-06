Regardez RTL en direct et en vidéo

publié le 04/06/2017 à 12:07

Le gouvernement doit faire face à sa première grosse polémique. Outre Richard Ferrand, mis en cause par un article du Canard enchaîné, Marielle de Sarnez est également la cible d'une enquête préliminaire. La ministre chargée des Affaires européennes auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères fait partie des 19 eurodéputés mis en cause par le Front national pour d'éventuels emplois fictifs d'assistants au Parlement européen.



Une enquête préliminaire avait été ouverte le 22 mars au parquet de Paris après le signalement d'une eurodéputée du Front national qui dénonçait une trentaine d'assistants cumulant leur travail au Parlement avec des fonctions politiques, soit comme élus au sein des partis. La ministre a décidé de porter plainte pour "dénonciation calomnieuse" à une dizaine de jours des législatives.

Une affaire qui a pris encore un peu plus d'ampleur avec le tweet de François Bayrou. Le ministre de la Justice avait fait polémique en retweetant un message de la numéro 2 du MoDem qui se défendait dans cette affaire. Un partage que certains ont vu comme une "pression" alors qu'une décision de justice est attendue.



La ministre répondra aux questions d'Olivier Mazerolle, Christophe Jakubyszyn et Guillaume Roquette.